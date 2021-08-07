О нас
Report Georgia
Аудио новости

Сменился посол Азербайджана в Иране

Сменился посол Азербайджана в Иране Гусейнов Буньяд Самед оглу отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран и одновременно с должности постоянного представителя Азербайджана при Организации экономического сотрудничества.
Внешняя политика
7 августа 2021 г. 13:56
Сменился посол Азербайджана в Иране

Гусейнов Буньяд Самед оглу отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран и одновременно с должности постоянного представителя Азербайджана при Организации экономического сотрудничества.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Другим распоряжением главы государства Ализаде Али Фикрет оглу назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Исламской Республике Иран и одновременно постоянным представителем Азербайджана при Организации экономического сотрудничества.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan recalls its ambassador to Iran
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın İrandakı səfiri geri çağırılıb, yeni səfir təyin olunub

Экслюзивные новости

Названо число граждан Азербайджана, окончивших украинские вузы
Названо число граждан Азербайджана, окончивших украинские вузы
6 августа 2021 г. 16:47
Билал Хаи: Пакистан готов внести свой вклад в восстановление Карабаха
Билал Хаи: Пакистан готов внести свой вклад в восстановление Карабаха
5 августа 2021 г. 16:48
Милли Меджлис: Эльданиз Салимов будет получать депутатскую зарплату
Милли Меджлис: Эльданиз Салимов будет получать депутатскую зарплату
5 августа 2021 г. 16:42
Лидер молодежного движения Украины: Освобождение Карабаха от оккупации - пример для нас
Лидер молодежного движения Украины: Освобождение Карабаха от оккупации - пример для нас
5 августа 2021 г. 15:58
Зампред АПБА: Пораженную вирусом сельхозпродукцию уничтожают особым способом
ФотоЗампред АПБА: Пораженную вирусом сельхозпродукцию уничтожают особым способом
5 августа 2021 г. 11:03
Бакинский метрополитен отправит на утилизацию 17 вагонов
Бакинский метрополитен отправит на утилизацию 17 вагонов
4 августа 2021 г. 16:37
Дисциплинарная комиссия парламента VI созыва провела пять заседаний
Дисциплинарная комиссия парламента VI созыва провела пять заседаний
4 августа 2021 г. 13:25
В Баку уволены начальники полиции
В Баку уволены начальники полиции
3 августа 2021 г. 18:38
Названо число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд в Украину 
Названо число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд в Украину 
3 августа 2021 г. 16:14
Азербайджан намерен открыть туристические представительства еще в трех странах 
Азербайджан намерен открыть туристические представительства еще в трех странах 
31 июля 2021 г. 18:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi