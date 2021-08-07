Сменился посол Азербайджана в Иране

Гусейнов Буньяд Самед оглу отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран и одновременно с должности постоянного представителя Азербайджана при Организации экономического сотрудничества.

Гусейнов Буньяд Самед оглу отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран и одновременно с должности постоянного представителя Азербайджана при Организации экономического сотрудничества.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Другим распоряжением главы государства Ализаде Али Фикрет оглу назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Исламской Республике Иран и одновременно постоянным представителем Азербайджана при Организации экономического сотрудничества.