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Сменился адрес пункта по сбору помощи пострадавшим от землетрясения в Турции

Сменился адрес пункта по сбору помощи пострадавшим от землетрясения в Турции Изменился адрес, по которому в Баку собирали помощь пострадавшим от сильного землетрясения в Турции.
Внешняя политика
8 февраля 2023 г. 10:55
Сменился адрес пункта по сбору помощи пострадавшим от землетрясения в Турции

Сменился адрес, по которому в Баку собирали помощь пострадавшим от сильного землетрясения в Турции.

Как сообщает Report, с сегодняшнего дня сбор гуманитарной помощи ведется в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева.

"Чтобы не создавать дополнительных пробок на дорогах, адрес пункта приема гумпомощи, располагавшегося ранее на проспекте Бабека в мебельном магазине Doğtaş, изменен на Спортивно-концертный комплекс Гейдара Алиева на Тбилисском проспекте", - сообщили в посольстве Турции в Азербайджане.

6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Разрушительное землетрясение затронуло 10 провинций Турции, в которых проживает 13,5 млн человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в этих провинциях чрезвычайное положение, в стране объявлен 7-дневный траур в память о погибших.

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Версия на английском языке Aid collection point for Turkiye quake victims moved to different place in Baku
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə zəlzələdən zərərçəkənlər üçün Bakıda yardımların toplandığı ünvan dəyişib 

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