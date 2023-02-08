Сменился адрес пункта по сбору помощи пострадавшим от землетрясения в Турции

Изменился адрес, по которому в Баку собирали помощь пострадавшим от сильного землетрясения в Турции.

Сменился адрес, по которому в Баку собирали помощь пострадавшим от сильного землетрясения в Турции.

Как сообщает Report, с сегодняшнего дня сбор гуманитарной помощи ведется в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева.

"Чтобы не создавать дополнительных пробок на дорогах, адрес пункта приема гумпомощи, располагавшегося ранее на проспекте Бабека в мебельном магазине Doğtaş, изменен на Спортивно-концертный комплекс Гейдара Алиева на Тбилисском проспекте", - сообщили в посольстве Турции в Азербайджане.

6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Разрушительное землетрясение затронуло 10 провинций Турции, в которых проживает 13,5 млн человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в этих провинциях чрезвычайное положение, в стране объявлен 7-дневный траур в память о погибших.