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Служебный автомобиль посольства Азербайджана в США был обстрелян

Служебный автомобиль посольства Азербайджана в США был обстрелян В ночь с 10 на 11 октября был обстрелян служебный автомобиль посольства Азербайджана в США.
Внешняя политика
12 октября 2022 г. 11:51
Служебный автомобиль посольства Азербайджана в США был обстрелян

В ночь с 10 на 11 октября был обстрелян служебный автомобиль посольства Азербайджана в США.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Отмечено, что в связи с произошедшим диппредставительство Азербайджана немедленно проинформировало соответствующие структуры США, представило кадры с видеокамер: "В связи с этим 12 октября в МИД Азербайджана вызван временный поверенный в делах США, которому выражена серьезная обеспокоенность и недовольство произошедшим инцидентом, а также доведено до сведения требование об обеспечении безопасности азербайджанского дипломатического представительства".

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Версия на английском языке Unknowns open fire on Azerbaijani Embassy's official car in Washington
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın ABŞ-dakı səfirliyinin xidməti avtomobilinə atəş açılıb

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