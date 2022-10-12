Служебный автомобиль посольства Азербайджана в США был обстрелян

В ночь с 10 на 11 октября был обстрелян служебный автомобиль посольства Азербайджана в США.

В ночь с 10 на 11 октября был обстрелян служебный автомобиль посольства Азербайджана в США.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Отмечено, что в связи с произошедшим диппредставительство Азербайджана немедленно проинформировало соответствующие структуры США, представило кадры с видеокамер: "В связи с этим 12 октября в МИД Азербайджана вызван временный поверенный в делах США, которому выражена серьезная обеспокоенность и недовольство произошедшим инцидентом, а также доведено до сведения требование об обеспечении безопасности азербайджанского дипломатического представительства".