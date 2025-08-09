О нас

Словения выразила поддержку Баку и Еревану в усилиях по достижению мира

Словения выразила поддержку Баку и Еревану в усилиях по достижению мира Словения высоко оценивает усилия Азербайджана и Армении, а также роль администрации Белого дома по достижению мирного договора.
Внешняя политика
9 августа 2025 г. 14:59
Словения выразила поддержку Баку и Еревану в усилиях по достижению мира

Словения высоко оценивает усилия Азербайджана и Армении, а также роль администрации Белого дома в достижении договоренностей по мирному процессу.

Как передает Report, об этом сообщает министерство иностранных и европейских дел Словении.

"Это, безусловно, откроет новые возможности и процветание для региона (Южного Кавказа - ред.)", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Отметим, что главы МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне 8 августа парафировали Соглашение о мире и установлении межгосударственных отношений.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
2 августа 2025 г. 15:38
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
3 августа 2025 г. 01:06
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
3 августа 2025 г. 10:46
Завтра в Баку ожидается до 40, в регионах - до 41 градуса тепла 
Завтра в Баку ожидается до 40, в регионах - до 41 градуса тепла 
4 августа 2025 г. 12:43
Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
6 августа 2025 г. 14:43
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
6 августа 2025 г. 23:06
Haber Global: Поставки азербайджанского газа вселяют в сирийский народ надежду на будущее
Haber Global: Поставки азербайджанского газа вселяют в сирийский народ надежду на будущее
3 августа 2025 г. 14:51
Омер Челик: Поставка азербайджанского газа важна для восстановления социальной жизни в Сирии
Омер Челик: Поставка азербайджанского газа важна для восстановления социальной жизни в Сирии
2 августа 2025 г. 19:36
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода
3 августа 2025 г. 12:17
Мать и двухлетний ребенок погибли в ДТП, перейдя дорогу в неположенном месте
Мать и двухлетний ребенок погибли в ДТП, перейдя дорогу в неположенном месте
5 августа 2025 г. 13:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi