Словения выразила поддержку Баку и Еревану в усилиях по достижению мира

Словения высоко оценивает усилия Азербайджана и Армении, а также роль администрации Белого дома в достижении договоренностей по мирному процессу.
Как передает Report, об этом сообщает министерство иностранных и европейских дел Словении.
"Это, безусловно, откроет новые возможности и процветание для региона (Южного Кавказа - ред.)", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.
Отметим, что главы МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне 8 августа парафировали Соглашение о мире и установлении межгосударственных отношений.