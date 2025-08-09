Словения выразила поддержку Баку и Еревану в усилиях по достижению мира

Словения высоко оценивает усилия Азербайджана и Армении, а также роль администрации Белого дома по достижению мирного договора.

Как передает Report, об этом сообщает министерство иностранных и европейских дел Словении.

"Это, безусловно, откроет новые возможности и процветание для региона (Южного Кавказа - ред.)", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Отметим, что главы МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне 8 августа парафировали Соглашение о мире и установлении межгосударственных отношений.