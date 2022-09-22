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Словакия заявила о намерении поддержать усилия Азербайджана по разминированию

Словакия заявила о намерении поддержать усилия Азербайджана по разминированию Министр иностранных и европейских дел Словакии Растислав Качер заявил, что его страна намерена поддержать усилия Азербайджана в области разминирования.
Внешняя политика
22 сентября 2022 г. 00:16
Словакия заявила о намерении поддержать усилия Азербайджана по разминированию

Министр иностранных и европейских дел Словакии Растислав Качер заявил, что его страна намерена поддержать усилия Азербайджана в области разминирования.

Как сообщили Report в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана, об этом словацкий министр сказал во время встречи с главой МИД Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Джейхун Байрамов поздравил коллегу с новым назначением. Он отметил, что двусторонние отношения между нашими странами развиваются по ряду направлений и имеется большой потенциал для расширения этого сотрудничества. Подчеркнута важность последовательной работы в целях развития двустороннего сотрудничества в экономической сфере, а также поощрения взаимных инвестиций.

Министр Дж.Байрамов проинформировал коллегу о новой ситуации в регионе после 44-дневной Отечественной войны, мерах, предпринятых Азербайджаном в связи с реализацией трехсторонних заявлений, действиях армянской стороны, противоречащих обязательствам, взятым на себя этой страной вышеуказанными заявлениями, последних провокациях, а также минной опасности, которая непосредственно угрожают жизни людей на освобожденных территориях.

Растислав Качер отметил важность продолжения существующего политического диалога между Словакией и Азербайджаном. Он подчеркнул важность соблюдения принципов международного права, являющихся основой межгосударственных отношений. Словацкий министр подчеркнул, что настроен на дальнейшее развитие традиционных дружественных отношений, сотрудничества, торгово-экономических связей между Словакией и Азербайджаном. Принимая во внимание обширный опыт и технологии своей страны, Р.Качер высказал намерение поддержать усилия Азербайджана в области разминирования.

Министры также обсудили вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, а также другие направления, представляющие взаимный интерес.

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