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Словакия назначила уроженца Азербайджана послом в Баку

Словакия назначила уроженца Азербайджана послом в Баку Эльчин Гасымов назначен послом Словакии в Азербайджане.
Внешняя политика
1 июля 2025 г. 11:38
Словакия назначила уроженца Азербайджана послом в Баку

Эльчин Гасымов назначен послом Словакии в Азербайджане.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу президента Словакии.

Эльчин Гасымов является уроженцем Кельбаджарского района Азербайджана. Он с октября 2019 года занимал должность временного поверенного в делах Словакии в Азербайджане.

Президент Словакии Петер Пеллегрини в Президентском дворце вручил верительные грамоты новым главам дипломатических миссий 8 странах в Европе, Африке и Азии.

Пеллегрини подчеркнул, что текущие события в мире требуют более активного подхода в дипломатической службе. При этом он также призвал уделять больше внимания странам Азии или Африки, поскольку, по его словам, их политическое и экономическое значение постоянно растет. "Здесь открываются новые возможности и растет необходимость более тесно сотрудничать с ними в решении глобальных проблем или поддержании функционального международного порядка", — отметил президент Словакии.

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