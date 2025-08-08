О нас

Словакия и Азербайджан проведут осенью политические консультации

Внешняя политика
8 августа 2025 г. 17:47
Азербайджан и Словакия проведут осенью политические консультации.

Как передает Report, об этом сообщил государственный секретарь Словакии по делам ЕС Марек Эшток.

"С нетерпением ждем проведения политических консультаций в сентябре в Баку", - отметил он.

Дипломат также выразил поддержку Азербайджану в мирном процессе с Арменией и переговоры, проходящие в настоящее время в Вашингтоне.

"(...). Это важный шаг к миру после десятилетий конфликта. Словакия готова поддержать следующие шаги", - добавил госсекретарь.

