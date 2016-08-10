Госсекретарь: МИД Словакии имеет долгосрочный интерес в открытии посольства в Азербайджане

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ "Азербайджан - важный политический игрок на Южном Кавказе, его экономика составляет 80% экономики региона. Баку также важный партнер ЕС в области энергетики и энергетических инфраструктурных проектов". Об этом в эксклюзивном интервью Report заявил госсекретарь министерства иностранных дел Словакии Лукаш Паризек.

По словам госсекретаря, МИД Словакии имеет долгосрочный интерес в открытии посольства в Азербайджане.

"Двусторонние связи между Словакией и Азербайджаном находятся на дружественном уровне и не имеют проблем. Хотя имеется большой неиспользованный потенциал в сфере экономических связей и торговли. Словацкая Республика имеет интерес в интенсификации совместного политического диалога, а также в развитии экономических связей между нашими странами", - заявил Л. Паризек, отметив, что Словакия видит большие возможности в сотрудничестве с Азербайджаном в области энергетики, модернизации транспортной инфраструктуры, сотрудничества в области производства, а также в сфере сельского хозяйства и туризма.