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    Госсекретарь: МИД Словакии имеет долгосрочный интерес в открытии посольства в Азербайджане

    Лукаш Паризек: Азербайджан важный политический игрок на Южном Кавказе

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ "Азербайджан -  важный политический игрок на Южном Кавказе, его экономика составляет 80% экономики региона. Баку  также важный партнер ЕС в области энергетики и энергетических инфраструктурных проектов". Об этом в эксклюзивном интервью Report заявил госсекретарь министерства иностранных дел Словакии Лукаш Паризек.

    По словам госсекретаря, МИД Словакии имеет долгосрочный интерес в открытии посольства в Азербайджане. 

    "Двусторонние связи между Словакией и Азербайджаном находятся на дружественном уровне и не имеют проблем. Хотя имеется большой неиспользованный потенциал в сфере экономических связей и торговли. Словацкая Республика имеет интерес в интенсификации совместного политического диалога, а также в развитии экономических связей между нашими странами", - заявил Л. Паризек, отметив, что Словакия видит  большие возможности в сотрудничестве с Азербайджаном  в области энергетики, модернизации транспортной инфраструктуры, сотрудничества в области производства, а также в сфере сельского хозяйства и туризма.

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