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Словацкий министр: Мы можем расширить нашу деятельность в Азербайджане

Словацкий министр: Мы можем расширить нашу деятельность в Азербайджане "Были предприняты шаги по углублению отношений между Азербайджаном и Словакией. Проводимые встречи служат укреплению отношений между двумя странами".
Внешняя политика
19 октября 2021 г. 20:24
Словацкий министр: Мы можем расширить нашу деятельность в Азербайджане

"Были предприняты шаги по углублению отношений между Азербайджаном и Словакией. Проводимые встречи служат укреплению отношений между двумя странами".

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок во время выступления на Азербайджано-словацком бизнес форуме.

По его словам, проводимые в Азербайджане мероприятия показывают близость двух стран с политической точки зрения.

Министр сказал, что Азербайджан - страна возможностей: "Используя возможности ряда действующих в Азербайджане бизнес-кругов Словакии мы можем еще больше углубить отношения между двумя странами, расширить нашу деятельность в Азербайджане, это очень важный регион".

Он призвал азербайджанских предпринимателей воспользоваться возможностями Словакии.

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Версия на английском языке Slovak minister favors expansion of activities in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Slovakiyalı nazir: "Azərbaycanda fəaliyyətimizi genişləndirə bilərik"

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