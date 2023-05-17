Словацкие компании заинтересованы в участии в проектах на освобожденных территориях Азербайджана

Словакия полностью и решительно поддерживает территориальную целостность Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом председатель парламента Словакии Борис Коллар заявил 17 мая на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Борис Коллар коснулся восстановительных работ, проводимых на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях, довел до внимания, что словацкие компании также заинтересованы в том, чтобы работать там и участвовать в различных проектах.
Касаясь плодотворного сотрудничества Азербайджана со словацкими компаниями в сфере разминирования, гость особо отметил эффективное использование машин разминирования, произведенных в его стране, для гуманитарных мероприятий по очистке территорий от мин.