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Слова поддержки президента Ильхама Алиева в адрес Мериха Демирала широко освещались на Haber Global

Слова поддержки президента Ильхама Алиева в адрес Мериха Демирала широко освещались на Haber Global Турецкий телеканал Haber Global широко осветил слова поддержки президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес турецкого футболиста Мериха Демирала.
Внешняя политика
6 июля 2024 г. 15:04
Слова поддержки президента Ильхама Алиева в адрес Мериха Демирала широко освещались на Haber Global

Турецкий телеканал Haber Global широко осветил слова поддержки президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес турецкого футболиста Мериха Демирала.

Как сообщает Report, спортивный комментатор Фатих Демиркол отметил важность данной поддержки для турецкого народа.

"Он осудил двойные стандарты. Президент Ильхам Алиев сказал: "Да здравствует тюркский мир" и тем самым послал месседж, что никто не может оказывать на нас давление. Глава азербайджанского государства продемонстрировал наше единство, подчеркнул, что мы сможем справиться и с этой проблемой. Мы должны последовать его примеру, сохранять спокойствие, и показать, что мы сильные", - сказал Демиркол.

Заявления президента Азербайджана в поддержку Мериха Демирала упоминались и в другой передаче в эфире Haber Global.

Report представляет кадры данных трансляций:

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Версия на азербайджанском языке ВидеоAzərbaycan Prezidentinin Merih Demirelə dəstəyi Türkiyə mediasında geniş işıqlandırılıb

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