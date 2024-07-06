Слова поддержки президента Ильхама Алиева в адрес Мериха Демирала широко освещались на Haber Global

Турецкий телеканал Haber Global широко осветил слова поддержки президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес турецкого футболиста Мериха Демирала.

Турецкий телеканал Haber Global широко осветил слова поддержки президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес турецкого футболиста Мериха Демирала.

Как сообщает Report, спортивный комментатор Фатих Демиркол отметил важность данной поддержки для турецкого народа.

"Он осудил двойные стандарты. Президент Ильхам Алиев сказал: "Да здравствует тюркский мир" и тем самым послал месседж, что никто не может оказывать на нас давление. Глава азербайджанского государства продемонстрировал наше единство, подчеркнул, что мы сможем справиться и с этой проблемой. Мы должны последовать его примеру, сохранять спокойствие, и показать, что мы сильные", - сказал Демиркол.

Заявления президента Азербайджана в поддержку Мериха Демирала упоминались и в другой передаче в эфире Haber Global.

Report представляет кадры данных трансляций: