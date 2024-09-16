"Слепая" политика Нидерландов: Амстердам в роли армянского пособника

После озвученного некоторое время назад заявления парламента Нидерландов о якобы принудительном выселении армянских жителей из Карабаха, на этот раз предвзятую позицию в отношении Азербайджана продемонстрировало правительство этой страны.

После озвученного некоторое время назад заявления парламента Нидерландов о якобы принудительном выселении армянских жителей из Карабаха, на этот раз предвзятую позицию в отношении Азербайджана продемонстрировало правительство этой страны.

Как сообщает Report , в программе внешней политики, опубликованной 13 сентября на сайте правительства Нидерландов, Карабах представлен как захваченный регион и упомянут как "Нагорный Карабах".

Нидерландские государственные и правительственные чиновники, которые никогда не высказывались о насильственном изгнании около 300 тысяч западных азербайджанцев из Армении в 1988 году, вслед за Францией выступают в роли армянских пособников.

Но почему делаются такие предвзятые, несправедливые заявления против Азербайджана?

Правительство Нидерландов формируют партии, победившие на парламентских выборах. Правительство, программа которого утверждается парламентом, должно отчитываться перед законодательным органом. По этой причине правительство и Министерство иностранных дел этой страны редко возражают парламенту по вопросам, связанным с Азербайджаном. Упомянутые структуры в той или иной степени послушно выполняют указания депутатов, в большинстве случаев выстраивая свою позицию на нарративах и утверждениях армянской стороны. Интересно, что в программе внешней политики правительства Нидерландов, объявленной 13 сентября, уделено место укреплению отношений с Арменией. Отмечается, что для экономического развития и лучшего подключения к региональным (транспортным) коммуникациям армянская сторона должна "иметь возможность максимально использовать доступные фонды ЕС", в том числе Global Gateway и другие.

Странно то, что в документе много говорится о борьбе с терроризмом, верховенстве международного права, Россия представлена как агрессор, Иран - как нарушитель прав человека, Китай - как страна, пытающаяся захватить международный порядок. Видимо, Нидерланды забывают о своей колониальной политике, которую они веками проводили на острове Бонэйр. Может ли говорить о верховенстве закона страна, которая около 400 лет держит под оккупацией остров, расположенный в 90 км к северу от побережья Венесуэлы в Карибском море, нарушает права его населения?

В отличие от Нидерландов, которые сегодня не признают никаких прав жителей Бонэйра, официальный Баку неоднократно призывал к интеграции армянского населения Карабаха в Азербайджан. Однако карабахские армяне, не откликнувшись на этот призыв, предпочли переехать в Армению.

В отличие от таких стран, как Франция и Нидерланды, Азербайджан всегда боролся против оккупации и колониализма. Это одно из основных направлений нынешнего внешнеполитического курса официального Баку. Упомянутые же европейские страны никак не хотят смириться с реальностью и понять, что Азербайджан уже восстановил свою территориальную целостность.