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Следующую встречу комиссий по делимитации армяно-азербайджанской границы планируется провести завтра

Следующую встречу комиссий по делимитации армяно-азербайджанской границы планируется провести завтра Встреча комиссий по делимитации армяно-азербайджанской границы состоится 31 января.
Внешняя политика
30 января 2024 г. 21:34
Следующую встречу комиссий по делимитации армяно-азербайджанской границы планируется провести завтра

Встреча комиссий по делимитации армяно-азербайджанской границы состоится 31 января.

Как сообщает Report, об этом говорится заявлении аппарата вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

О конкретном месте встречи не сообщается.

Напомним, что 30 ноября 2023 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения (Газах-Иджеван) состоялась пятая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Azərbaycan və Ermənistan sərhəd Komissiyasının növbəti iclasının keçirilməsi planlaşdırılır

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