Следующий саммит СНГ пройдет в Ташкенте

Следующее заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Ташкенте 16 октября 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", соответствующее решение было принято главами СНГ по итогам заседания в узком составе.

"В соответствие с нашими документами, председательство в Содружестве в следующем календарном году должно перейти к Республике Узбекистан. Вы знаете, что президент Узбекистана неоднократно подтверждал свою готовность к будущему председательству. Руководство Республики Узбекистан предлагает провести очередное заседание Совета глава государств в пятницу, 16 октября 2020 года в Ташкенте ", - сообщил глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

По его словам, концепция проведения и план подготовки мероприятия уже разработаны и подготовлены совместно с исполкомом СНГ узбекской стороной.

"Они нацелены на дальнейшее развитие и многостороннее взаимодействие в рамках СНГ и основываются на принципах преемственности", - добавил С.Лебедев.

По его словам, "сопредседательство в будущем году будут осуществлять Туркменистан, как бывший председатель, и Республика Беларусь, как вероятный председатель в СНГ в 2021 году".

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вынес вопрос на голосование. Предложение было принято единогласно.

Он также вынес на голосование вопрос о продлении полномочий С.Лебедева по инициативе российской стороны еще на три года. Президент Туркменистана отметил, что главы стран СНГ высказались "за" и предложили подписать соответствующее решение.