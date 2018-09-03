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    Следующий саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств пройдет в Азербайджане

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Следующий саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) пройдет в Азербайджане.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом  заявил генеральный сектретарь организации Багдад Амреев журналистам по итогам саммита Совета в Чолпон-Ате на севере Кыргызстана.

    При этом Б. Амреев не уточнил дату проведения очередного саммита. 

    По его словам, по итогам  прошедшего сегодня в Кыргызстане саммита подписаны несколько документов, направленных на развитие и повышение уровня сотрудничества между странами-членами Совета.

    Отметим, что в ССТГ входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция. 

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