Следующий саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств пройдет в Азербайджане

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Следующий саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) пройдет в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил генеральный сектретарь организации Багдад Амреев журналистам по итогам саммита Совета в Чолпон-Ате на севере Кыргызстана.

При этом Б. Амреев не уточнил дату проведения очередного саммита.

По его словам, по итогам прошедшего сегодня в Кыргызстане саммита подписаны несколько документов, направленных на развитие и повышение уровня сотрудничества между странами-членами Совета.

Отметим, что в ССТГ входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция.