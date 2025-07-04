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Следующий саммит ОЭС состоится в Иране в 2027 году

Следующий саммит ОЭС состоится в Иране в 2027 году Следующий Саммит Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС) состоится в Иране.
Внешняя политика
4 июля 2025 г. 16:18
Следующий саммит ОЭС состоится в Иране в 2027 году

Следующий саммит Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС) состоится в Иране.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе ОЭС по итогам 17-го Саммита ОЭС в Ханкенди.

“17-й саммит ОЭС послужил важнейшей платформой для укрепления общей приверженности государств-членов устойчивому экономическому росту, более глубокой региональной интеграции и инклюзивному развитию. Заглядывая вперед, следующий саммит ОЭС запланирован на 2027 год и будет проведен Исламской Республикой Иран, что продолжит импульс к региональному сотрудничеству и прогрессу”, - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Növbəti ECO sammiti 2027-ci ildə İranda keçiriləcək

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