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Следующий саммит Европейского политического сообщества пройдет в Венгрии

Следующий саммит Европейского политического сообщества пройдет в Венгрии Следующий саммит Европейского политического сообщества пройдет в Венгрии 7 ноября.
Внешняя политика
18 июля 2024 г. 13:05
Следующий саммит Европейского политического сообщества пройдет в Венгрии

Следующий саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) пройдет в Венгрии 7 ноября.

Как сообщает командированный в Лондон корреспондент Report, об этом говорилось на проходящем сегодня в графстве Оксфордшир под Лондоном 4-ом саммите Европейского политического сообщества.

Отметим, что целью Европейского политического сообщества (ЕПС) является развитие политического диалога и сотрудничества для решения вопросов, представляющих взаимный интерес, такие как укрепление безопасности, стабильности и процветания европейского континента. К настоящему времени Европейское политическое сообщество провело три заседания.

Напомним, что первый саммит Европейского политического сообщества состоялся в октябре 2022 года в Праге с участием 44 стран.

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Версия на английском языке Next European Political Community meeting to be held in Hungary
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