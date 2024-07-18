Следующий саммит Европейского политического сообщества пройдет в Венгрии

Следующий саммит Европейского политического сообщества пройдет в Венгрии 7 ноября.

Следующий саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) пройдет в Венгрии 7 ноября.

Как сообщает командированный в Лондон корреспондент Report, об этом говорилось на проходящем сегодня в графстве Оксфордшир под Лондоном 4-ом саммите Европейского политического сообщества.

Отметим, что целью Европейского политического сообщества (ЕПС) является развитие политического диалога и сотрудничества для решения вопросов, представляющих взаимный интерес, такие как укрепление безопасности, стабильности и процветания европейского континента. К настоящему времени Европейское политическое сообщество провело три заседания.

Напомним, что первый саммит Европейского политического сообщества состоялся в октябре 2022 года в Праге с участием 44 стран.