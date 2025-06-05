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Следующее заседание Совета глав правительств СНГ назначено на 30 сентября

Следующее заседание Совета глав правительств СНГ назначено на 30 сентября Следующее заседание Совета глав правительств СНГ назначено на 30 сентября
Внешняя политика
5 июня 2025 г. 11:35
Следующее заседание Совета глав правительств СНГ назначено на 30 сентября

Следующее заседание Совета глав правительств СНГ состоится в Минске 30 сентября.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу СНГ.

Отмечается, что премьер-министры сегодня в Душанбе обсудили актуальные вопросы экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках Содружества.

"Принят также ряд документов, касающихся совершенствования деятельности Экономического суда СНГ, кадровых и финансово-организационных аспектов работы органов Содружества. Следующее заседание Совета глав правительств СНГ состоится в Минске 30 сентября", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке MDB hökumət başçıları Şurasının növbəti iclası sentyabrın 30-da keçiriləcək

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