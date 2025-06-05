Следующее заседание Совета глав правительств СНГ назначено на 30 сентября

Следующее заседание Совета глав правительств СНГ назначено на 30 сентября

Следующее заседание Совета глав правительств СНГ состоится в Минске 30 сентября.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу СНГ.

Отмечается, что премьер-министры сегодня в Душанбе обсудили актуальные вопросы экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках Содружества.

"Принят также ряд документов, касающихся совершенствования деятельности Экономического суда СНГ, кадровых и финансово-организационных аспектов работы органов Содружества. Следующее заседание Совета глав правительств СНГ состоится в Минске 30 сентября", - говорится в сообщении.