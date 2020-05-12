Следующее заседание СМИД СНГ состоится в октябре в Ташкенте

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12 мая по инициативе Республики Узбекистан впервые в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание Совета министров иностранных дел государств-участников Содружества Независимых Государств (CНГ).

Как сообщает Report, в ходе встречи главы внешнеполитических ведомств Содружества рассмотрели актуальные вопросы международной повестки дня и взаимодействия в рамках СНГ.

Отмечена важность сохранения в условиях карантинных ограничений всех имеющихся и налаженных механизмов взаимодействия в торгово-экономической и транспортно-коммуникационной сферах, а также полноценного функционирования зоны свободной торговли СНГ.

Главы делегаций подчеркнули актуальность объединения усилий государств-участников Содружества в предотвращении последствий коронавирусной пандемии.

Отдельное внимание уделено вопросам укрепления диалога между внешнеполитическими ведомствами в области обеспечения безопасности и стабильности на территории стран СНГ, а также дальнейшего развития сотрудничества в сферах инвестиций, транспорта, инноваций, культуры, спорта и молодежной политики.

Подчеркнута необходимость наращивания сотрудничества на основе добрососедства, взаимного уважения и учета интересов в целях повышения благосостояния и качества жизни народов государств-участников Содружества.

Стороны поддержали предложение узбекской стороны о проведении следующего заседания СМИД СНГ в октябре текущего года в Ташкенте.

По итогам заседания подписаны 11 документов в различных сферах сотрудничества, приняты взаимосогласованные решения по всем вопросам повестки дня.