Следующее заседание СМИД СНГ состоится в октябре в Ташкенте

12 мая по инициативе Республики Узбекистан впервые в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание Совета министров иностранных дел государств-участников Содружества Независимых Государств (CНГ).
Как сообщает Report, в ходе встречи главы внешнеполитических ведомств Содружества рассмотрели актуальные вопросы международной повестки дня и взаимодействия в рамках СНГ.
Отмечена важность сохранения в условиях карантинных ограничений всех имеющихся и налаженных механизмов взаимодействия в торгово-экономической и транспортно-коммуникационной сферах, а также полноценного функционирования зоны свободной торговли СНГ.
Главы делегаций подчеркнули актуальность объединения усилий государств-участников Содружества в предотвращении последствий коронавирусной пандемии.
Отдельное внимание уделено вопросам укрепления диалога между внешнеполитическими ведомствами в области обеспечения безопасности и стабильности на территории стран СНГ, а также дальнейшего развития сотрудничества в сферах инвестиций, транспорта, инноваций, культуры, спорта и молодежной политики.
Подчеркнута необходимость наращивания сотрудничества на основе добрососедства, взаимного уважения и учета интересов в целях повышения благосостояния и качества жизни народов государств-участников Содружества.
Стороны поддержали предложение узбекской стороны о проведении следующего заседания СМИД СНГ в октябре текущего года в Ташкенте.
По итогам заседания подписаны 11 документов в различных сферах сотрудничества, приняты взаимосогласованные решения по всем вопросам повестки дня.