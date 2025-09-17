Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Следующее заседание рабочей группы высокого уровня по Каспию пройдет в Азербайджане

    Внешняя политика
    • 17 сентября, 2025
    • 12:37
    Следующее заседание рабочей группы высокого уровня по Каспию пройдет в Азербайджане

    Следующее, 12-ое заседание Рабочей группы высокого уровня (РГВУ) по вопросам Каспийского моря пройдет в Азербайджане.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

    "15-17 сентября 2025 года в МИД Туркменистана состоялось 11-ое заседание РГВУ по вопросам Каспийского моря. В мероприятии приняли участие делегации Туркменистана (руководитель - М.Г.Атаджанов), Азербайджана (руководитель - С.А.Шарифов), Ирана (руководитель – К.Г.Абади), Казахстана (руководитель делегации - З.А.Аманжолова) и Российской Федерации (руководитель - Н.Н.Удовиченко)", - говорится в сообщении.

    В ходе заседания стороны обсудили методики установления прямых исходных линий на Каспийском море. В рамках заседания также был проведен обзор сотрудничества на Каспийском море и деятельность в пятистороннем формате, обсуждена подготовка к мероприятиям на различных уровнях.

    Кроме того, стороны рассмотрели вопросы создания рабочей группы прикаспийских государств по вопросам обмеления Каспийского моря.

    Следующее заседание Рабочей группы по вопросам Каспийского моря состоится в Азербайджане в сроки, согласованные по дипломатическим каналам. 

    Каспийское море рабочая группа Туркменистан Казахстан Иран Россия Азербайджан МИД
    Фото
    Xəzər dənizi məsələləri üzrə İşçi Qrupun növbəti iclası Azərbaycanda keçiriləcək

    Последние новости

    13:34

    Глава КНР может посетить США в 2026 году

    Другие страны
    13:31

    "Карабах" повторил достижение "Барселоны" в Лиге чемпионов

    Футбол
    13:27

    Оборот взаимных туруслуг Азербайджана увеличился на 2%

    Финансы
    13:24

    Евротройка обсудит с Ираном повторное введение санкций ООН

    В регионе
    13:17

    WAM: ADQ и Азербайджанский инвестхолдинг намерены сотрудничать в сфере финуслуг

    Бизнес
    13:16

    Новым председателем Верховного суда России назначен Краснов

    В регионе
    13:16

    За 8 месяцев оштрафованы 25 тыс. пешеходов за нарушение ПДД

    Внутренняя политика
    13:12

    СМИ: Стармер отказался от надежды на отмену пошлин Трампа на сталь

    Другие страны
    12:58

    Гутерриш предлагает сократить бюджет ООН на 2026 год на $500 млн

    Другие страны
    Лента новостей