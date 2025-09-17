Следующее заседание рабочей группы высокого уровня по Каспию пройдет в Азербайджане

Следующее, 12-ое заседание Рабочей группы высокого уровня (РГВУ) по вопросам Каспийского моря пройдет в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

"15-17 сентября 2025 года в МИД Туркменистана состоялось 11-ое заседание РГВУ по вопросам Каспийского моря. В мероприятии приняли участие делегации Туркменистана (руководитель - М.Г.Атаджанов), Азербайджана (руководитель - С.А.Шарифов), Ирана (руководитель – К.Г.Абади), Казахстана (руководитель делегации - З.А.Аманжолова) и Российской Федерации (руководитель - Н.Н.Удовиченко)", - говорится в сообщении.

В ходе заседания стороны обсудили методики установления прямых исходных линий на Каспийском море. В рамках заседания также был проведен обзор сотрудничества на Каспийском море и деятельность в пятистороннем формате, обсуждена подготовка к мероприятиям на различных уровнях.

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы создания рабочей группы прикаспийских государств по вопросам обмеления Каспийского моря.

Следующее заседание Рабочей группы по вопросам Каспийского моря состоится в Азербайджане в сроки, согласованные по дипломатическим каналам.