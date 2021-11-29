В Азербайджане пройдет заседание Парламентской сети Движения неприсоединения

09:28

В столице Испании Мадриде в рамках 143-й Ассамблеи Межпарламентского союза по инициативе председателя Движения неприсоединения, президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось учредительное заседание Парламентской сети Движения.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства иностранных дел, на заседании председательствовала спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова.

На заседании с участием спикеров, заместителей спикеров и депутатов парламентов государств-членов Движения была создана парламентская сеть организации, которая откроет новую страницу в истории Движения и послужит развитию межпарламентских связей между государствами-членами.

Выступившие на мероприятии руководители делегаций государств-членов Движения высоко оценили важную инициативу Азербайджана в качестве председателя организации и подчеркнули, что примут активное участие в деятельности сети.

По итогам заседания была принята Мадридская декларация. В декларации подчеркивается вклад учрежденной Парламентской сети в деятельность Движения и функции, которые она будет выполнять. Также приветствуется эффективное председательство Азербайджана в Движении, и отмечается, что следующее заседание парламентской сети состоится в 2022 году в Азербайджане.