Международный Центр Низами Гянджеви проведет заседание высокого уровня в Нью-Йорке

Следующее заседание Международного Центра Низами Гянджеви состоится в Нью-Йорке в сентябре.

Как передает Report, об этом сообщается на странице центра в Twitter.

21-22 сентября в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоится заседание высокого уровня на тему "Вызовы и ответы заинтересованных сторон на кризис мира, безопасности и устойчивого развития".