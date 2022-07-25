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Международный Центр Низами Гянджеви проведет заседание высокого уровня в Нью-Йорке

Международный Центр Низами Гянджеви проведет заседание высокого уровня в Нью-Йорке Следующее заседание Международного Центра Низами Гянджеви состоится в Нью-Йорке в сентябре
Внешняя политика
25 июля 2022 г. 10:12
Международный Центр Низами Гянджеви проведет заседание высокого уровня в Нью-Йорке

Следующее заседание Международного Центра Низами Гянджеви состоится в Нью-Йорке в сентябре.

Как передает Report, об этом сообщается на странице центра в Twitter.

21-22 сентября в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоится заседание высокого уровня на тему "Вызовы и ответы заинтересованных сторон на кризис мира, безопасности и устойчивого развития".

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