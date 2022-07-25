Международный Центр Низами Гянджеви проведет заседание высокого уровня в Нью-Йорке

Следующее заседание Международного Центра Низами Гянджеви состоится в Нью-Йорке в сентябре.
Как передает Report, об этом сообщается на странице центра в Twitter.
21-22 сентября в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоится заседание высокого уровня на тему "Вызовы и ответы заинтересованных сторон на кризис мира, безопасности и устойчивого развития".
Next High-Level Meeting of the— Nizami Ganjavi International Center - NGIC (@NizamiGanjaviIC)
@NizamiGanjaviICas a side event to the @UNGeneral Assembly
Challenges & Multi Stakeholders Responses to Peace, Security & Sustainable Development Crisis
pic.twitter.com/00yLUeI1zx July 25, 2022