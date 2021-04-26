Скончался бывший зампосла Чехии в Азербайджане

Бывший заместитель посла Чехии в Азербайджане Петр Вагнер скончался в результате тяжелой болезни

Бывший заместитель посла Чехии в Азербайджане Петр Вагнер скончался в результате тяжелой болезни.

Об этом Report сообщили в чешской дипмиссии в Баку.

Отметим, что П. Вагнер в 2014-2018 годах занимал должность заместителя главы представительства Чехии в Азербайджане. Также в 2018 году он временно возглавлял посольство Чехии в Баку в качестве временного поверенного в делах.

П. Вагнер интересовался историей чешско-азербайджанских отношений. Книга на эту тему под его редакцией должна была выйти в свет в конце этого года.