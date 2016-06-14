Сиявуш Новрузов: Говоря что-либо о других соседях, за исключением Армении, мы должны обращать внимание на сказанное

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ "Отношения между Ираном и Арменией известны, и у каждого государства есть собственная внешняя политика.

Кто может сказать Азербайджану, чтобы он строил отношения с США так или иначе? В свое время на нас оказали давление, чтобы заставить участвовать при применении санкций в отношении России. Однако, мы воспротивились этому и заявили, что Россия - наш сосед и у нас дружественные отношения. Строя отношения с тем или иным государством, мы не принимаем постороннего вмешательства".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании ММ заявил председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря ПЕА Сиявуш Новрузов, комментируя прозвучавшие заявления по поводу Ирана.

Председатель комитета заявил, что является сторонником создания с каждой страной одинаковых отношений: "К примеру, недавно состоялся визит президента Ильхама Алиева в Иран, где был принят ряд важных решений. Не стоит забывать о помощи Ирана при освобождении Нахчывана от блокады".

С.Новрузов также подчеркнул, что не является сторонником подхода к вопросу между Ираном и Арменией с точки зрения христиан и мусульман: "Речь здесь идет не о мусульманстве, а о странах-союзницах.

Поэтому, мы должны иначе строить подход. Высказывая мнение о какой-то стране, данный вопрос нужно внимательно расследовать. Я против проведения в Армению железнодорожной линии и оказания ей какой-либо помощи. Этого не может быть категорически, так как Армения является страной-оккупантом. Однако, приглашение кого-то постороннего в свою страну - это внутреннее дело государства. Мы не можем вмешиваться в чьи-то дела. Каждый вопрос должен завершаться контрактами и миром. При подписании подобных контрактов наши страны еще более сближаются. В целом, говоря что-либо о других соседях, за исключением Армении, мы должны обращать внимание на сказанное".