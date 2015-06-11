​Сиявуш Новрузов: Во главе кампании против Азербайджана стоит Германия

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ "Европарламент применяет двойные стандарты. Проведение слушаний в этой организации было несправедливым. Так как, согласно резолюции, принятой ООН, спорт нельзя отождествлять с политикой. К сожалению, Европарламент и некоторые организации отождествляют спорт и политику. Это исходит из их экономических интересов".

Об этом Report заявил заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан (ПЕА), депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов.

Он прокомментировал вопрос проведения слушаний в Европейском парламенте в связи с Азербайджаном и отметил, что это противоречит демократии и плюрализму: "Каждый раз мы видим, что накануне международных мероприятий в Азербайджане ряд стран, НПО проводят кампании, финансируемые армянским лобби, и представляющие их интересы".

По словам представителя ПЕА, во главе кампании против Азербайджана стоит Германия: "Во главе этого стоит Германия, которая в настоящее время является одной из стран, управляющих Европой. Неудивительно, что Германия присоединилась к этой кампании. Однако решения, принятые при их обсуждениях, никак не влияют на Азербайджан".

С.Новрузов также прокомментировал слушания по Азербайджану, проведенные в Вашингтоне: "В США есть несколько лиц, которые проводят кампании против Азербайджана. К сожалению, среди них есть также азербайджанцы, завербованные иностранными организациями. Их враждебное отношение к Азербайджану показывает, что демократия остается только на словах, а не на деле".