Ситуацию с мигрантами в Азербайджане обсудят в Комитете ООН

Азербайджан будет обсужден на предстоящей сессии Комитета ООН по защите прав трудящихся-мигрантов (КТМ), который состоится в Женеве с 27 сентября по 8 октября.

На предстоящей сессии Комитета ООН по защите прав трудовых мигрантов (КТМ), который пройдет в Женеве с 27 сентября по 8 октября, обсудят вопрос о ситуации с ними в Азербайджане.

Как передает Report со ссылкой на сообщение КТМ, в повестку включены вопросы влияния COVID-19 на рабочих-мигрантов и на членов их семей, вклада трудовых мигрантов в жизненно важные сферы, включая здравоохранение, во время пандемии.

Будет также обсуждена система управления границами Азербайджана и криминализация незаконного их пересечения, меры по борьбе с торговлей людьми и сложное положение мигрантов и членов их семей, не имеющих документов или постоянного статуса.

Сессия по Азербайджану пройдет 4-5 октября. На предстоящей сессии КТМ с 27 по 28 сентября рассмотрят аналогичные вопросы касательно Руанды.

Комитет 7 октября проведет интерактивную панельную дискуссию с участием представителей государств, национальных правозащитных организаций, гражданского общества и научных кругов. Они будут вестись в режиме онлайн и транслироваться в прямом эфире по веб-ТВ ООН.