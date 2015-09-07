Ситуацию с мигрантами и договоренности с Ираном обсудят на сессии Европарламента

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Ситуация с наплывом беженцев в Евросоюз, договоренности между "шестеркой" и Ираном, а также ситуация на Ближнем Востоке станут основными темами сессии Европейского парламента, которая открывается сегодня в Страсбурге. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Европарламента в входе сессии с 7 по 10 сентября выступит новый председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер с докладом о ситуации в ЕС.

На сессии депутаты обсудят с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини договор по ядерной программе Ирана, ситуацию на Ближнем Востоке, а также в Беларуси.

В последний день сессии 10 сентября состоятся дебаты относительно положения в сфере прав человека и норм демократии в таких стран как Ангола, Азербайджан и Россия.