Система ASAN Viza будет автоматически определять имена людей в списке "нежелательных лиц" МИД

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ "Система ASAN Viza будет автоматически определять имена людей в списке "нежелательных лиц" министерства иностранных дел Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал председатель Госкомитета по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Инам Керимов.

По его словам, если имя обратившегося лица будет в списке "нежелательных лиц", ему откажут в выдаче визы.