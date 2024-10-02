Сингапур примет в 2025 году конференцию Международной ассоциации прокуроров

16:34

30-я юбилейная ежегодная конференция и Генеральная ассамблея Международной ассоциации прокуроров (МАП) пройдет в 2025 году в Сингапуре.

Как сообщает Report, об этом генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев сказал на церемонии закрытия 29-й ежегодной конференции МАП в Баку.

По его словам, подготовительные работы к проведению юбилейного мероприятия в Сингапуре уже начались.

Генпрокурор Сингапура Люсьен Вонг отметил, что при организации 30-й конференции МАП активно будет использоваться широкий опыт Азербайджана в этой сфере.

В завершение церемонии Кямран Алиев передал символический флаг Международной ассоциации прокуроров своему сингапурскому коллеге.