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Сингапур примет в 2025 году конференцию Международной ассоциации прокуроров

Сингапур примет в 2025 году конференцию Международной ассоциации прокуроров 16:34
Внешняя политика
2 октября 2024 г. 16:48
Сингапур примет в 2025 году конференцию Международной ассоциации прокуроров

30-я юбилейная ежегодная конференция и Генеральная ассамблея Международной ассоциации прокуроров (МАП) пройдет в 2025 году в Сингапуре.

Как сообщает Report, об этом генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев сказал на церемонии закрытия 29-й ежегодной конференции МАП в Баку.

По его словам, подготовительные работы к проведению юбилейного мероприятия в Сингапуре уже начались.

Генпрокурор Сингапура Люсьен Вонг отметил, что при организации 30-й конференции МАП активно будет использоваться широкий опыт Азербайджана в этой сфере.

В завершение церемонии Кямран Алиев передал символический флаг Международной ассоциации прокуроров своему сингапурскому коллеге.

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Версия на английском языке Singapore to host 30th conference of International Prosecutors Association
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının 30-cu İllik Konfransının keçiriləcəyi ölkə məlum olub

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