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Синди Поллукс: Французская Гвиана благодарна Азербайджану за поддержку

Синди Поллукс: Французская Гвиана благодарна Азербайджану за поддержку Французская Гвиана благодарна Азербайджану за ее поддержку в процессе достижения независимости.
Внешняя политика
21 ноября 2023 г. 11:27
Синди Поллукс: Французская Гвиана благодарна Азербайджану за поддержку

Французская Гвиана благодарна Азербайджану за ее поддержку в процессе достижения независимости.

Как передает Report, об этом заявила член Политического бюро Движения за социальное освобождение и деколонизацию Французской Гвианы Синди Поллукс, выступая на мероприятии на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин".

"Для нас очень важно решить судьбу своей страны. Мы боремся за независимость. Подобные мероприятия помогают обмениваться мнениями по данному вопросу с представителями других стран. Мы также благодарны Азербайджану за поддержку",- сказала она.

Поллукс также подчеркнула, что во Французской Гвиане проблема гендерного равенства является крайне актуальной, и требует своевременного решения.

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Версия на английском языке Cindy Pollux: French Guiana grateful to Azerbaijan

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