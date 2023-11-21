Синди Поллукс: Французская Гвиана благодарна Азербайджану за поддержку

Французская Гвиана благодарна Азербайджану за ее поддержку в процессе достижения независимости.

Французская Гвиана благодарна Азербайджану за ее поддержку в процессе достижения независимости.

Как передает Report, об этом заявила член Политического бюро Движения за социальное освобождение и деколонизацию Французской Гвианы Синди Поллукс, выступая на мероприятии на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин".

"Для нас очень важно решить судьбу своей страны. Мы боремся за независимость. Подобные мероприятия помогают обмениваться мнениями по данному вопросу с представителями других стран. Мы также благодарны Азербайджану за поддержку",- сказала она.

Поллукс также подчеркнула, что во Французской Гвиане проблема гендерного равенства является крайне актуальной, и требует своевременного решения.