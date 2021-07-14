Российский эксперт: Символично, что Азербайджан председательствует в Движении неприсоединения

"Движение Неприсоединения – мощное объединение государств, которые не хотят входить в антагонизм с кем-либо и не намерены противопоставлять себя с кем-либо, но стараются сохранить свой суверенитет. Очень символично, что Азербайджан сегодня является предсе

"Движение Неприсоединения – мощное объединение государств, которые не хотят входить в антагонизм с кем-либо и не намерены противопоставлять себя с кем-либо, но стараются сохранить свой суверенитет. Очень символично, что Азербайджан сегодня является председателем этой организации, потому что многие годы этой стране удается лавировать между различными интересами, сохраняя свою независимую позицию, несмотря на давление с разных сторон". Об этом российскому бюро Report заявил директор российского Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов.

По словам эксперта, Азербайджан сохранил независимость, самостоятельность, светский характер государства, имеет свой понятный и четкий проект развития, который соответствует его возможностям и ресурсам, и в то же время ни с кем не входит в конфликт. В годы существования нагорно-Карабахского конфликта Азербайджан всегда искал компромисс с армянской стороной, предлагал различные инициативы, которые могли бы урегулировать ситуацию мирным путем, и никогда не участвовал в геополитических играх на чьей-либо стороне: "Именно такие принципы Азербайджан демонстрирует на своем примере, поэтому его председательство Движения неприсоединения вполне логично".

"Сохранение Движения неприсоединения и его принципов само по себе говорит о сохранении человеческого в человеке. Азербайджан помог организации сохраниться в этот трудный период. Под председательством этой страны Движение неприсоединения не перестало существовать и не изменило своим идеям. Это уже огромная заслуга и большой вклад. И это самое главное", - заключил Иванов.

Напомним, накануне Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на конференции Движения неприсоединения.