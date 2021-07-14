О нас
Report Georgia
Аудио новости

Российский эксперт: Символично, что Азербайджан председательствует в Движении неприсоединения

Российский эксперт: Символично, что Азербайджан председательствует в Движении неприсоединения "Движение Неприсоединения – мощное объединение государств, которые не хотят входить в антагонизм с кем-либо и не намерены противопоставлять себя с кем-либо, но стараются сохранить свой суверенитет. Очень символично, что Азербайджан сегодня является предсе
Внешняя политика
14 июля 2021 г. 13:08

"Движение Неприсоединения – мощное объединение государств, которые не хотят входить в антагонизм с кем-либо и не намерены противопоставлять себя с кем-либо, но стараются сохранить свой суверенитет. Очень символично, что Азербайджан сегодня является председателем этой организации, потому что многие годы этой стране удается лавировать между различными интересами, сохраняя свою независимую позицию, несмотря на давление с разных сторон". Об этом российскому бюро Report заявил директор российского Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов.

По словам эксперта, Азербайджан сохранил независимость, самостоятельность, светский характер государства, имеет свой понятный и четкий проект развития, который соответствует его возможностям и ресурсам, и в то же время ни с кем не входит в конфликт. В годы существования нагорно-Карабахского конфликта Азербайджан всегда искал компромисс с армянской стороной, предлагал различные инициативы, которые могли бы урегулировать ситуацию мирным путем, и никогда не участвовал в геополитических играх на чьей-либо стороне: "Именно такие принципы Азербайджан демонстрирует на своем примере, поэтому его председательство Движения неприсоединения вполне логично".

"Сохранение Движения неприсоединения и его принципов само по себе говорит о сохранении человеческого в человеке. Азербайджан помог организации сохраниться в этот трудный период. Под председательством этой страны Движение неприсоединения не перестало существовать и не изменило своим идеям. Это уже огромная заслуга и большой вклад. И это самое главное", - заключил Иванов.

Напомним, накануне Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на конференции Движения неприсоединения.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
8 июля 2021 г. 09:47
В Баку застрелился начальник полиции
В Баку застрелился начальник полиции
9 июля 2021 г. 12:10
В Азербайджане за сутки COVID-19 заразились 127 человек
В Азербайджане за сутки COVID-19 заразились 127 человек
7 июля 2021 г. 19:45
В Азербайджане в ДТП погиб студент БВШН
В Азербайджане в ДТП погиб студент БВШН
9 июля 2021 г. 16:29
Генпрокуратура о самоубийстве начальника полиции
Генпрокуратура о самоубийстве начальника полиции
9 июля 2021 г. 12:50
В Баку оштрафован известный ресторан
В Баку оштрафован известный ресторан
10 июля 2021 г. 13:54
В Баку создаются турецкие образовательные учреждения
В Баку создаются турецкие образовательные учреждения
8 июля 2021 г. 12:15
В Германии почтили память убитого азербайджанца
ФотоВ Германии почтили память убитого азербайджанца
9 июля 2021 г. 10:00
Смертельное ДТП в столице, есть погибший и тяжелораненые
Смертельное ДТП в столице, есть погибший и тяжелораненые
9 июля 2021 г. 01:33
МИД Украины о восстановлении Карабаха в постконфликтный период - ЭКСКЛЮЗИВ
МИД Украины о восстановлении Карабаха в постконфликтный период - ЭКСКЛЮЗИВ
8 июля 2021 г. 12:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi