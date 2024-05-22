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Симонян: Переговоры с Баку о взаимном признании территориальной целостности продолжаются

Симонян: Переговоры с Баку о взаимном признании территориальной целостности продолжаются Переговоры между Арменией и Азербайджаном относительно взаимного признания территориальной целостности продолжаются.
Внешняя политика
22 мая 2024 г. 13:21
Симонян: Переговоры с Баку о взаимном признании территориальной целостности продолжаются

Переговоры между Арменией и Азербайджаном относительно взаимного признания территориальной целостности продолжаются.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом спикер парламента Ален Симонян заявил на пресс-конференции с председателем Палаты депутатов Люксембурга Клодом Вайслером.

"Это – одна из обсуждаемых тем на данном этапе. Но у нас нет договоренности, и обсуждения продолжаются", – сказал Симонян.

Он также отметил, что стороны ведут переговоры и по вопросу открытия коммуникаций в регионе.

"Мы придаем важность идее открытия всех коммуникаций, которая отражена и в заявлении от 9 ноября 2020 г. Армения продолжает работу в этом направлении", – заявил он.

Он выразил надежду, что эта работа увенчается успехом.

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Версия на английском языке Simonyan: Negotiations with Baku on mutual recognition of territorial integrity continue
Версия на азербайджанском языке Alen Simonyan: Azərbaycanla ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı tanınması ilə bağlı danışıqlar davam etdirilir

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