Симонян: Мирный процесс между Арменией и Азербайджаном развивается в позитивном ключе

Азербайджану и Армении удалость прийти к согласию по многим пунктам - что есть позитивная динамика.

Азербайджану и Армении удалость прийти к согласию по многим пунктам проекта мирного договора, в переговорах наблюдается позитивная динамика.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом журналистам заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

"По оставшимся двум статьям мирного договора дискуссии между Баку и Ереваном будут продолжаться. Я считаю очень позитивным то, что в Азербайджане также заявляют, что осталось два пункта, которые необходимо обсудить", - сказал он.

Симонян сообщил, что в настоящее время в Ереване обсуждается предложение азербайджанской стороны отозвать взаимные судебные иски.

"Нам удалось прийти к согласию по более чем десяти пунктам мирного договора. Это, на мой взгляд, очень большая победа обеих сторон. У нас есть первый юридический документ, подписанный между двумя государствами [комиссий по делимитации], беспрецедентные в истории. У нас есть делимитированная граница, у нас есть логика продолжать процесс этой границы. Процесс носит позитивный характер", - сказал он.

Отметим, что в Баку и Ереване ранее заявили о согласовании 15 из 17 статей проекта мирного договора.