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Симонян: Мир между Азербайджаном и Арменией еще никогда не был так близок

Симонян: Мир между Азербайджаном и Арменией еще никогда не был так близок Азербайджан делает шаги, которые способствуют установлению мира на Южном Кавказе, заключение соглашения между Ереваном и Баку возможно.
Внешняя политика
26 декабря 2023 г. 18:41
Симонян: Мир между Азербайджаном и Арменией еще никогда не был так близок

Азербайджан делает шаги, которые способствуют установлению мира на Южном Кавказе, заключение соглашения между Ереваном и Баку возможно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

"Мир еще никогда не был так близок. Мы продвигаем мирный процесс. С азербайджанской стороны тоже есть аналогичный подход. Они делают шаги в этом направлении", - отметил он и добавил, что основные принципы предстоящего мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном уже согласованы.

"Остаются некоторые вопросы, но я думаю, что мы это сможем решить путем переговоров", - добавил Симонян.

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Версия на азербайджанском языке Simonyan: “Azərbaycan Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olmasına töhfə verən addımlar atır”

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