Симонян: Мир между Азербайджаном и Арменией еще никогда не был так близок

Симонян: Мир между Азербайджаном и Арменией еще никогда не был так близок

Азербайджан делает шаги, которые способствуют установлению мира на Южном Кавказе, заключение соглашения между Ереваном и Баку возможно.

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Азербайджан делает шаги, которые способствуют установлению мира на Южном Кавказе, заключение соглашения между Ереваном и Баку возможно. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге заявил спикер парламента Армении Ален Симонян. "Мир еще никогда не был так близок. Мы продвигаем мирный процесс. С азербайджанской стороны тоже есть аналогичный подход. Они делают шаги в этом направлении", - отметил он и добавил, что основные принципы предстоящего мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном уже согласованы. "Остаются некоторые вопросы, но я думаю, что мы это сможем решить путем переговоров", - добавил Симонян. Подпишитесь на наш Telegram канал