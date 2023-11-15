Симон Морду: Азербайджан – важный партнер ЕС на Южном Кавказе

Азербайджан является важным партнером Европейского Союза (ЕС) на Южном Кавказе.
Как сообщает Report, об этом написал на своей странице в Х (ранее Twitter) главный советник по внешней политике президента Совета Европы Симон Морду после встречи с помощником президента - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.
"ЕС продолжит поддерживать процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией для развития мирного и процветающего Южного Кавказа", - говорится в публикации.