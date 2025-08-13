О нас

Симон Копадзе: Вашингтонская декларация ослабит влияние России на Южном Кавказе

Симон Копадзе: Вашингтонская декларация ослабит влияние России на Южном Кавказе 17:57
Внешняя политика
13 августа 2025 г. 11:20
Симон Копадзе: Вашингтонская декларация ослабит влияние России на Южном Кавказе

Совместная декларация, подписанная между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне, серьезно ослабит влияние России в регионе.

Об этом грузинскому бюро Report заявил директор Фонда развития грузино-азербайджанских отношений Симон Копадзе, оценивая встречу лидеров Азербайджана, Армении и США в Вашингтоне 8 августа, парафирование мирного соглашения и будущие перспективы региона.

По словам эксперта, роль России на Южном Кавказе практически исчезает:

"Ее политику трудно назвать политикой – это поведение, основанное на личных интересах и колониальных отношениях. Они до сих пор не воспринимают бывшие республики СССР как независимые государства. Эта встреча имеет серьезное влияние на уменьшение российского влияния в регионе, потому как роль России на Южном Кавказе практически исчезает".

Копадзе также высоко оценил роль Ильхама Алиева в мирном процессе:

"Уникальность Ильхама Алиева в том, что, несмотря на то, что он победитель, он обращается с Николом Пашиняном [премьер-министром Армении] как с партнером. Это редкий пример благородства".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Simon Kopadze: Joint Declaration between Azerbaijan and Armenia will weaken Russia’s influence in the region
Версия на азербайджанском языке Simon Kopadze: Azərbaycan və Ermənistan arasında Birgə Bəyannamə Rusiyanın regiondakı təsirini zəiflədəcək

Самое читаемое

Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
6 августа 2025 г. 14:43
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
11 августа 2025 г. 10:44
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
6 августа 2025 г. 23:06
Визит президента Ильхама Алиева в США
ФотоВизит президента Ильхама Алиева в США
9 августа 2025 г. 17:26
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
8 августа 2025 г. 20:37
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
9 августа 2025 г. 01:12
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
10 августа 2025 г. 22:29
В результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
ФотоВ результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
11 августа 2025 г. 00:43
Зеленский: РФ теперь больше настроена на перемирие
Зеленский: РФ теперь больше настроена на перемирие
6 августа 2025 г. 22:59
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi