Симон Копадзе: Вашингтонская декларация ослабит влияние России на Южном Кавказе

17:57

Совместная декларация, подписанная между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне, серьезно ослабит влияние России в регионе.

Об этом грузинскому бюро Report заявил директор Фонда развития грузино-азербайджанских отношений Симон Копадзе, оценивая встречу лидеров Азербайджана, Армении и США в Вашингтоне 8 августа, парафирование мирного соглашения и будущие перспективы региона.

По словам эксперта, роль России на Южном Кавказе практически исчезает:

"Ее политику трудно назвать политикой – это поведение, основанное на личных интересах и колониальных отношениях. Они до сих пор не воспринимают бывшие республики СССР как независимые государства. Эта встреча имеет серьезное влияние на уменьшение российского влияния в регионе, потому как роль России на Южном Кавказе практически исчезает".

Копадзе также высоко оценил роль Ильхама Алиева в мирном процессе:

"Уникальность Ильхама Алиева в том, что, несмотря на то, что он победитель, он обращается с Николом Пашиняном [премьер-министром Армении] как с партнером. Это редкий пример благородства".