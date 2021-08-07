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Силы МЧС Азербайджана продолжают успешную борьбу с пожарами в Турции

Силы МЧС Азербайджана продолжают успешную борьбу с пожарами в Турции В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева пожарно-спасательные силы Министерства по чрезвычайным ситуациям успешно продолжают работу по тушению пожаров в братской Турецкой республике.
Внешняя политика
7 августа 2021 г. 19:54
Силы МЧС Азербайджана продолжают успешную борьбу с пожарами в Турции

В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева пожарно-спасательные силы Министерства по чрезвычайным ситуациям успешно продолжают работу по тушению пожаров в братской Турецкой республике.

Как сообщает Report, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев, возглавляющий силы министерства в Турции, встретился в Мармарисе с министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу и министром сельского и лесного хозяйства Бекиром Пакдемирли. На встрече также присутствовали ответственные должностные лица.

Э.Мирзоев отметил, что пожарно-спасательные силы МЧС Азербайджана прибыли в братскую Турецкую Республику в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу и министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли еще раз поблагодарили президента Ильхама Алиева и братский азербайджанский народ за оказанную поддержку и помощь.

В ближайшие часы к операциям по тушению пожаров присоединится третья группа пожарно-спасательных подразделений МЧС, направленная в братскую страну. Четвертая группа, отправленная самолетом вчера вечером, уже приступила к операциям.

Силы МЧС ведут пожарную охрану стратегически важных тепловых электростанций Кемеркёй и Еникёй в провинции Мугла.

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