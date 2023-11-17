Силы безопасности Азербайджана предотвратили попытку нападения на посольство Израиля в Баку.
Как сообщает Report со ссылкой на израильское издание Jerusalem post.
Согласно сообщению другого издания, вооруженный огнестрельным оружием мужчина, предположительно иранского происхождения, пытался проникнуть в дипмиссию Израиля в Баку, но был задержан.
Мужчина был арестован и решением суда заключен под стражу сроком на четыре месяца.
Отметим, что четыре месяца назад была предотвращена еще одна попытка нападения на посольство Израиля в Азербайджане.
Гражданин Афганистана был задержан после того, как его заметили на территории посольства, по подозрению в планировании нападения на дипредставительство в Баку.