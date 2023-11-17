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Силы безопасности Азербайджана предотвратили попытку нападения на посольство Израиля в Баку

Силы безопасности Азербайджана предотвратили попытку нападения на посольство Израиля в Баку Силы безопасности Азербайджана предотвратили попытку нападения на посольство Израиля в Баку.
Внешняя политика
17 ноября 2023 г. 11:55
Силы безопасности Азербайджана предотвратили попытку нападения на посольство Израиля в Баку

Силы безопасности Азербайджана предотвратили попытку нападения на посольство Израиля в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на израильское издание Jerusalem post.

Согласно сообщению другого издания, вооруженный огнестрельным оружием мужчина, предположительно иранского происхождения, пытался проникнуть в дипмиссию Израиля в Баку, но был задержан.

Мужчина был арестован и решением суда заключен под стражу сроком на четыре месяца.

Отметим, что четыре месяца назад была предотвращена еще одна попытка нападения на посольство Израиля в Азербайджане.

Гражданин Афганистана был задержан после того, как его заметили на территории посольства, по подозрению в планировании нападения на дипредставительство в Баку.

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Версия на английском языке Azerbaijan foils attack on Israeli embassy in Baku

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