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Сийярто: Венгрия приветствует прогресс в нормализации отношений между Баку и Ереваном

Сийярто: Венгрия приветствует прогресс в нормализации отношений между Баку и Ереваном Венгрия приветствует прогресс в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
5 июня 2024 г. 13:54
Сийярто: Венгрия приветствует прогресс в нормализации отношений между Баку и Ереваном

Венгрия приветствует прогресс в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Мы рады, что Азербайджан и Армения предприняли более серьезные шаги. Желаем, чтобы в регионе наступил мир и стабильность, оба народа заслуживают жить в мире. Венгрия в ходе своего председательства в ЕС продолжит поддерживать все мирные инициативы в этом регионе", - сказал Сийярто.

По словам министра, Венгрия будет следить за тем, чтобы Европейский союз вел сбалансированную политику в отношении региона Южного Кавказа, и "не подливал масла в огонь".

"Считаем, что если ЕС хочет выделить 10 млн евро Армении на разминирование, аналогичная помощь должна быть выделена и Азербайджану. Мы должны поддерживать мирный процесс, а не препятствовать ему", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Macarıstanın XİN başçısı: Bakı ilə İrəvan arasında münasibətlərin normallaşması istiqamətində irəliləyişi alqışlayırıq

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