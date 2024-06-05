Сийярто: Венгрия приветствует прогресс в нормализации отношений между Баку и Ереваном

Венгрия приветствует прогресс в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Венгрия приветствует прогресс в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Мы рады, что Азербайджан и Армения предприняли более серьезные шаги. Желаем, чтобы в регионе наступил мир и стабильность, оба народа заслуживают жить в мире. Венгрия в ходе своего председательства в ЕС продолжит поддерживать все мирные инициативы в этом регионе", - сказал Сийярто.

По словам министра, Венгрия будет следить за тем, чтобы Европейский союз вел сбалансированную политику в отношении региона Южного Кавказа, и "не подливал масла в огонь".

"Считаем, что если ЕС хочет выделить 10 млн евро Армении на разминирование, аналогичная помощь должна быть выделена и Азербайджану. Мы должны поддерживать мирный процесс, а не препятствовать ему", - сказал он.