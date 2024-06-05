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Сийярто: В июле будет создано СП по зеленому коридору "Каспий-Черное море-Европа"

Сийярто: В июле будет создано СП по зеленому коридору "Каспий-Черное море-Европа" Венгрия и Азербайджан являются стратегическими партнерами.
Внешняя политика
5 июня 2024 г. 13:45
Сийярто: В июле будет создано СП по зеленому коридору Каспий-Черное море-Европа

В июле будет создано совместное предприятие между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией по доставке зеленой энергии в Центральную Европу.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По его словам, Венгрия и Азербайджан являются стратегическими партнерами, сотрудничество между странами является образцовым и принесет пользу будущим поколениям.

"Наше сотрудничество послужит на пользу на глобальном уровне и для будущего", - сказал он.

В свою очередь, глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов отметил, что проект по производству и транспортировке зеленой энергии по подводному кабелю в Европу продвигается.

"У нас есть хорошие новости по проекту, завершено предварительное проектирование, продолжается работа над основным, которое планируется завершить к концу года. Это очень большой проект, который придаст хороший импульс для всех участников и станет основной тесного дальнейшего сотрудничества", - отметил он.

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Версия на английском языке Péter Szijjártó: Hungary, Azerbaijan are strategic partners
Версия на азербайджанском языке Peter Siyarto: “İyulda Xəzər-Qara dəniz-Avropa Yaşıl Dəhlizi” üzrə birgə müəssisə yaradılacaq”

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