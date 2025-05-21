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Сийярто: Страны ОТГ могут сыграть важную роль в стабилизации ситуации в Афганистане

Сийярто: Страны ОТГ могут сыграть важную роль в стабилизации ситуации в Афганистане 14:34
Внешняя политика
21 мая 2025 г. 14:55
Сийярто: Страны ОТГ могут сыграть важную роль в стабилизации ситуации в Афганистане

Страны-члены Организации тюркских государств (ОТГ) могут сыграть важную роль с стабилизации ситуации в Афганистане.

Как сообщает корреспондент Report из Будапешта, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Организации тюркских государств Кубанычбеком Омуралиевым.

По его словам, за счет этого можно будет устранить серьезный источник глобальной террористической угрозы.

Министр заявил, что ОТГ выступает за прекращение конфликтов в мире. Он отметил, что в контексте трех вооруженных конфликтов, которые в настоящее время серьезно угрожают безопасности мира, именно тюркские государства, похоже, обладают наилучшими возможностями для решения этих вопросов:

"Успешное посредничество Турции в связи с войной по соседству с нами (в Украине), высоко ценится Венгрией. Это касается не только подписания Черноморского зернового соглашения несколько лет назад, но и того, что на прошлой неделе после трехлетнего перерыва прямой контакт между Россией и Украиной снова состоялся в Турции, в Стамбуле".

Он подчеркнул и завершение согласования текста мирного договора между Азербайджаном и Арменией:

"Они смогли доработать текст мирного соглашения. Это показывает, что страны, которые воевали и враждовали друг с другом на протяжении многих лет, могут достичь мира. Сегодня же было принято заявление по Афганистану, которое дает обнадеживающий сигнал".

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Версия на английском языке Szijjarto: Turkic states can play important role in stabilizing Afghanistan
Версия на азербайджанском языке Siyarto: Əfqanıstanın sabitləşdirişməsində Türk dövlətləri mühüm rol oynaya bilər

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