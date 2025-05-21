Сийярто: Страны ОТГ могут сыграть важную роль в стабилизации ситуации в Афганистане

Страны-члены Организации тюркских государств (ОТГ) могут сыграть важную роль с стабилизации ситуации в Афганистане.
Как сообщает корреспондент Report из Будапешта, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Организации тюркских государств Кубанычбеком Омуралиевым.
По его словам, за счет этого можно будет устранить серьезный источник глобальной террористической угрозы.
Министр заявил, что ОТГ выступает за прекращение конфликтов в мире. Он отметил, что в контексте трех вооруженных конфликтов, которые в настоящее время серьезно угрожают безопасности мира, именно тюркские государства, похоже, обладают наилучшими возможностями для решения этих вопросов:
"Успешное посредничество Турции в связи с войной по соседству с нами (в Украине), высоко ценится Венгрией. Это касается не только подписания Черноморского зернового соглашения несколько лет назад, но и того, что на прошлой неделе после трехлетнего перерыва прямой контакт между Россией и Украиной снова состоялся в Турции, в Стамбуле".
Он подчеркнул и завершение согласования текста мирного договора между Азербайджаном и Арменией:
"Они смогли доработать текст мирного соглашения. Это показывает, что страны, которые воевали и враждовали друг с другом на протяжении многих лет, могут достичь мира. Сегодня же было принято заявление по Афганистану, которое дает обнадеживающий сигнал".