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Сийярто: Ключевой задачей венгерского председательства в Совете ЕС является укрепление связей с ОТГ

Сийярто: Ключевой задачей венгерского председательства в Совете ЕС является укрепление связей с ОТГ В период председательства Венгрии в Совете ЕС укрепление связей со странами ОТГ является приоритетной задачей.
Внешняя политика
6 июля 2024 г. 11:29
Сийярто: Ключевой задачей венгерского председательства в Совете ЕС является укрепление связей с ОТГ

В период председательства Венгрии в Совете ЕС укрепление связей со странами ОТГ является приоритетной задачей.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто в ходе заседания совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше.

Тюркские государства играют важнейшую роль в возвращении к глобальному сотрудничеству, сказал Сийярто, заявление которого процитировал госсекретарь по общественной дипломатии и связям Венгрии Золтан Ковач в соцсети "Х".

Сийярто также отметил важность поддержания диалога и сотрудничества в условиях глобальных кризисов, в частности конфликта в Украине. По его словам, Венгрия стремится не допустить повторного раскола мира и привержена сотрудничеству, основанному на связях и взаимном уважении.

Министр рассказал про недавний вклад Венгрии в размере 100 млн долларов в Тюркский инвестиционный фонд, который расширяет доступ венгерских компаний на региональные рынки. Он отметил, что в прошлом году объем торговли с этими странами вырос на 27% и достиг 5 млрд долларов.

Глава МИД также подчеркнул важную роль культурных и образовательных обменов, добавив, что в этом году 1585 студентов из тюркских стран обучаются в Венгрии по стипендиям.

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Версия на азербайджанском языке Siyarto: Macarıstanın Aİ Şurasına sədrliyi dövründə prioritet məsələ TDT ilə əlaqələri gücləndirməkdir

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