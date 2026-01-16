Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Сидху Дабиндерджит Сингх: Сикхи веками выступают за равенство и религиозную свободу

    Внешняя политика
    • 16 января, 2026
    • 11:03
    Сидху Дабиндерджит Сингх: Сикхи веками выступают за равенство и религиозную свободу

    Сикхи на протяжении веков выступают за равенство, религиозную свободу и социальную справедливость.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Федерации сикхов (Великобритания) Сидху Дабиндерджит Сингх в ходе конференции в Баку на тему "Расизм и насилие в отношении сикхов и других национальных меньшинств в Индии: современные реалии".

    По его словам, еще 556 лет назад Гуру Нанак Дев Джи открыто выступал против социального неравенства, отстаивал равноправие женщин, осуждал кастовую систему и средневековую практику сати, при которой вдов заставляли сжигать себя на погребальном костре мужа.

    Он подчеркнул, что идеи равенства, провозглашенные сикхами, значительно опережали свое время - в то время как в западных странах женщины получили право голоса лишь около ста лет назад.

    По его словам, сикхи сыграли ключевую роль в борьбе за независимость Индии, несмотря на то что составляли менее 2% населения.

    Говоря о событиях 1947 года, Сингх подчеркнул, что раздел Пенджаба стал трагедией для сикхов: миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома, а сотни тысяч погибли или подверглись насилию.

    В завершение он заявил, что сикхи никогда не признавали Конституцию Индии, принятую в 1950 году, поскольку она не признает сикхизм как отдельную религию.

    По его словам, ни одно из последующих правительств Индии так и не устранило этот пробел.

    Zikh Federasiyasının icraçı direktoru: Əsrlər boyu bərabərlik və dini azadlıq uğrunda çıxış etmişik
    Sidhu Dabinderjit Singh: Sikhs stood for equality, religious freedom for centuries

