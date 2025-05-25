Глава МИД: Азербайджанские компании и инвестиции важны для Украины

Сибига: Украина готова оказать поддержку азербайджанским инвестициям

Азербайджанские компании и инвестиции важны для Украины и мы готовы оказать им поддержку.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил сегодня на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По его словам, в ходе сегодняшних переговоров в узком и расширенном составах обсуждались в том числе вопросы развития торгово-экономических связей.

"Украина остается привлекательным рынком и надежным партнером, и мы будем поддерживать и защищать азербайджанские инвестиции в украинскую экономику. Да, товарооборот демонстрирует позитивную динамику. Однако есть потенциал для еще большего развития. Мы с моими азербайджанскими коллегами договорились работать над созывом совместной межправительственной комиссии уже в ближайшее время", - сказал министр.

Украинский министр также отметил, что одной из важных тем переговоров было развитие энергетического сотрудничества с Азербайджаном. "Мы можем реализовать совместные проекты, которые позволят усилить энергетическую независимость как Украины, так и всей Центральной Европы. Украина готова стать энергетическим хабом для Азербайджана и Европы, и дать новый импульс развитию сотрудничества", - добавил Сибига.