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Глава МИД: Азербайджанские компании и инвестиции важны для Украины

Глава МИД: Азербайджанские компании и инвестиции важны для Украины Сибига: Украина готова оказать поддержку азербайджанским инвестициям
Внешняя политика
25 мая 2025 г. 13:34
Глава МИД: Азербайджанские компании и инвестиции важны для Украины

Азербайджанские компании и инвестиции важны для Украины и мы готовы оказать им поддержку.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил сегодня на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По его словам, в ходе сегодняшних переговоров в узком и расширенном составах обсуждались в том числе вопросы развития торгово-экономических связей. 

"Украина остается привлекательным рынком и надежным партнером, и мы будем поддерживать и защищать азербайджанские инвестиции в украинскую экономику. Да, товарооборот демонстрирует позитивную динамику. Однако есть потенциал для еще большего развития. Мы с моими азербайджанскими коллегами договорились работать над созывом совместной межправительственной комиссии уже в ближайшее время", - сказал министр. 

Украинский министр также отметил, что одной из важных тем переговоров было развитие энергетического сотрудничества с Азербайджаном. "Мы можем реализовать совместные проекты, которые позволят усилить энергетическую независимость как Украины, так и всей Центральной Европы. Украина готова стать энергетическим хабом для Азербайджана и Европы, и дать новый импульс развитию сотрудничества", - добавил Сибига. 

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Версия на азербайджанском языке Ukraynalı nazir: Azərbaycanın investisiyalarını dəstəkləməyə hazırıq

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