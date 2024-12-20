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Си Цзиньпин: В истории развития китайско-азербайджанских отношений открыта новая страница

Си Цзиньпин: В истории развития китайско-азербайджанских отношений открыта новая страница В истории развития китайско-азербайджанских отношений открыта новая страница.
Внешняя политика
20 декабря 2024 г. 17:15
Си Цзиньпин: В истории развития китайско-азербайджанских отношений открыта новая страница

В истории развития китайско-азербайджанских отношений открыта новая страница.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.

"На протяжении последних лет под нашим совместным руководством китайско-азербайджанские отношения, характеризующиеся интенсивностью контактов на высоком уровне, прочностью политического взаимодоверия и эффективностью сотрудничества на международной арене, продолжают успешно и стабильно развиваться. Сторонами были достигнуты значительные результаты в рамках высококачественного совместного строительства "Одного пояса, одного пути". В июле текущего года мы объявили о повышении двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства, открыв тем самым новую страницу в истории развития китайско-азербайджанских отношений", - отмечается в письме.

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Версия на азербайджанском языке Si Cinpin: Çin-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafı tarixində yeni səhifə açılıb

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