Си Цзиньпин: В истории развития китайско-азербайджанских отношений открыта новая страница

В истории развития китайско-азербайджанских отношений открыта новая страница.

В истории развития китайско-азербайджанских отношений открыта новая страница.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.

"На протяжении последних лет под нашим совместным руководством китайско-азербайджанские отношения, характеризующиеся интенсивностью контактов на высоком уровне, прочностью политического взаимодоверия и эффективностью сотрудничества на международной арене, продолжают успешно и стабильно развиваться. Сторонами были достигнуты значительные результаты в рамках высококачественного совместного строительства "Одного пояса, одного пути". В июле текущего года мы объявили о повышении двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства, открыв тем самым новую страницу в истории развития китайско-азербайджанских отношений", - отмечается в письме.