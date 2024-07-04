Си Цзиньпин пригласил Ильхама Алиева посетить Китай с государственным визитом

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин пригласил президента Азербайджана на предстоящий в Китае Саммит Шанхайской организации сотрудничества и одновременно посетить Китай с государственным визитом.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин пригласил президента Азербайджана на предстоящий в Китае Саммит Шанхайской организации сотрудничества и одновременно посетить Китай с государственным визитом.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев с удовлетворением принял приглашение.

Было подчеркнуто, что Китай поддерживает повышение статуса Азербайджана в Шанхайской организации сотрудничества, отмечалось, что в следующем году в рамках председательства Китая этому вопросу будет уделено особое внимание.