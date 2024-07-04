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Си Цзиньпин пригласил Ильхама Алиева посетить Китай с государственным визитом

Си Цзиньпин пригласил Ильхама Алиева посетить Китай с государственным визитом Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин пригласил президента Азербайджана на предстоящий в Китае Саммит Шанхайской организации сотрудничества и одновременно посетить Китай с государственным визитом.
Внешняя политика
4 июля 2024 г. 00:37
Си Цзиньпин пригласил Ильхама Алиева посетить Китай с государственным визитом

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин пригласил президента Азербайджана на предстоящий в Китае Саммит Шанхайской организации сотрудничества и одновременно посетить Китай с государственным визитом.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев с удовлетворением принял приглашение.

Было подчеркнуто, что Китай поддерживает повышение статуса Азербайджана в Шанхайской организации сотрудничества, отмечалось, что в следующем году в рамках председательства Китая этому вопросу будет уделено особое внимание.

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Версия на азербайджанском языке Si Cinpin Azərbaycan Prezidentini Çinə dövlət səfərinə dəvət edib

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