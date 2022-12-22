Си Цзиньпин: Придаю большое значение развитию китайско-азербайджанских отношений

Придаю большое значение развитию китайско-азербайджанских отношений и готов приложить усилия для содействия устойчивому и долгосрочному развитию двусторонних связей дружбы и сотрудничества на благо двух стран и их народов.

Придаю большое значение развитию китайско-азербайджанских отношений и готов приложить усилия для содействия устойчивому и долгосрочному развитию двусторонних связей дружбы и сотрудничества на благо двух стран и их народов.

Как сообщает Report, об этом говорится в послании председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"На протяжении последних лет китайско-азербайджанские отношения продолжают устойчиво и стабильно развиваться, сотрудничество в различных областях успешно и плодотворно продвигается. В сентябре этого года мы успешно провели встречу в городе Самарканд в Узбекистане, на которой были достигнуты важные договоренности по развитию двусторонних отношений, укреплению взаимодействия на международной арене и углублению сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь", - говорится в письме.