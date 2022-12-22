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Си Цзиньпин: Придаю большое значение развитию китайско-азербайджанских отношений

Си Цзиньпин: Придаю большое значение развитию китайско-азербайджанских отношений Придаю большое значение развитию китайско-азербайджанских отношений и готов приложить усилия для содействия устойчивому и долгосрочному развитию двусторонних связей дружбы и сотрудничества на благо двух стран и их народов.
Внешняя политика
22 декабря 2022 г. 13:53
Си Цзиньпин: Придаю большое значение развитию китайско-азербайджанских отношений

Придаю большое значение развитию китайско-азербайджанских отношений и готов приложить усилия для содействия устойчивому и долгосрочному развитию двусторонних связей дружбы и сотрудничества на благо двух стран и их народов.

Как сообщает Report, об этом говорится в послании председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"На протяжении последних лет китайско-азербайджанские отношения продолжают устойчиво и стабильно развиваться, сотрудничество в различных областях успешно и плодотворно продвигается. В сентябре этого года мы успешно провели встречу в городе Самарканд в Узбекистане, на которой были достигнуты важные договоренности по развитию двусторонних отношений, укреплению взаимодействия на международной арене и углублению сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь", - говорится в письме.

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Версия на английском языке Xi Jinping: 'I attach great importance to development of China-Azerbaijan relations' 
Версия на азербайджанском языке Si Cinpin: "Çin-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafına böyük əhəmiyyət verirəm"

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