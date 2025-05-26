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Си Цзиньпин поздравил президента Ильхама Алиева

Си Цзиньпин поздравил президента Ильхама Алиева Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана.
Внешняя политика
26 мая 2025 г. 11:51
Си Цзиньпин поздравил президента Ильхама Алиева
Си Цзиньпин

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

Имею честь выразить Вам и в Вашем лице дружественному азербайджанскому народу искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Азербайджана.

В прошлом месяце Вы успешно совершили государственный визит в Китай, мы совместно объявили об установлении китайско-азербайджанских отношений всестороннего стратегического партнерства, тем самым открыли новые перспективы и обозначили новые задачи для развития двусторонних отношений.

Я придаю большое значение развитию китайско-азербайджанских отношений, готов с Вами прилагать совместные усилия для укрепления многовекторного взаимовыгодного сотрудничества, повышения двусторонних отношений на новый уровень и содействия развитию наших стран на благо народов Китая и Азербайджана.

Желаю Вам крепкого здоровья и всего наилучшего, дружественному Азербайджану - процветания и могущества, а его народу - счастья и благополучия". 

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Версия на английском языке Xi Jinping сongratulates President Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Çin Xalq Respublikasının Sədri İlham Əliyevi təbrik edib

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