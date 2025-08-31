Си Цзиньпин: Китай поддерживает суверенную модель развития Азербайджана

Прямой диалог важен для обеспечения устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в китайском городе Тяньцзинь.

Он подчеркнул, что Китай поддерживает суверенную модель развития Азербайджана, и отметил приверженность КНР принципу невмешательства во внутренние дела других стран.