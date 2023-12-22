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Си Цзиньпин: Китай и Азербайджан являются традиционными дружественными партнерами

Си Цзиньпин: Китай и Азербайджан являются традиционными дружественными партнерами Китай и Азербайджан являются традиционными дружественными партнерами.
Внешняя политика
22 декабря 2023 г. 11:20
Си Цзиньпин: Китай и Азербайджан являются традиционными дружественными партнерами
Си Цзиньпин

Китай и Азербайджан являются традиционными дружественными партнерами.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

"В настоящее время китайско-азербайджанские отношения продолжают очень хорошо и стабильно развиваться, политическое взаимодоверие постоянно укрепляется, сотрудничество в различных областях плодотворно продвигается. Я высоко ценю усилия, прилагаемые Вами для укрепления двусторонних отношений. В сентябре прошлого года мы провели успешную встречу в городе Самарканд, на которой были достигнуты важные договоренности по развитию двусторонних отношений в новую эпоху", - говорится в письме.

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Версия на английском языке Xi Jinping: China and Azerbaijan are traditional friendly partners
Версия на азербайджанском языке Si Cinpin: "Çin və Azərbaycan ənənəvi dost tərəfdaşlardır"

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